США положили глаз на Беларусь из-за нарушения прав на интеллектуальную собственность

Офис торгового представителя США (USTR) включил Беларусь в перечень стран, которые находятся под наблюдением за возможные нарушения прав интеллектуальной собственности.

Такой шаг американского регулятора связан с легализацией «параллельного импорта» и использования объектов интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя, сообщает Reform.by.

«USTR добавил Беларусь в список наблюдения в ответ на принятие Беларусью закона, легализующего нелицензионное использование определенных произведений, защищенных авторским правом, если правообладатель из иностранного государства «совершает недружественные действия», включая ввод санкций против Беларуси за ее роль в неспровоцированном вторжении России в Украину. Кроме того, Беларусь может удерживать лицензионные отчисления от этого нелицензионного использования и переводить их в общий бюджет Беларуси, а это означает, что режим Лукашенко получит прямую финансовую выгоду от этого несанкционированного использования», — говорится в пресс-релизе офиса.

USTR опубликовал специальный доклад о защите прав интеллектуальной собственности. Страны, где возможны нарушения авторского права, распределяются по двум спискам. Беларусь находится в обычном списке наблюдения. В приоритетный включены Китай, Чили, Аргентина, Индия, Индонезия, Россия и Венесуэла. Всего же под наблюдением офиса находятся 29 государств.

Кроме Беларуси в этот раз в список наблюдения добавлена Болгария. В нем 22 страны. Помимо Болгарии и Беларуси, это Алжир, Барбадос, Боливия, Бразилия, Канада, Колумбия, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Гватемала, Мексика, Пакистан, Парагвай, Перу, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам.