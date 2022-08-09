Последнее обновление: 09.08.2022 18:45

США вводят санкции против 100 представителей властей Беларуси

Соединенные Штаты вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Беларуси или связанных с ними лиц, причастных к "подрыву демократических институтов", заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 представителей режима или связанных с ними лиц за их участие в подрыве демократических институтов или нанесении им вреда, а также в препятствовании переходу к демократии в Беларуси", - говорится в заявлении Блинкена.

Под санкции попали "лица, занимающие высокие посты" в администрации президента Беларуси, МВД, КГБ, ЦИК, Генпрокуратуре, СК, Минтрансе, ГУБОПиК и других госструктурах.

Кроме того, США ввели санкции против семей Николая Карпенкова и Дмитрия Балабы: в отношении жены Карпенкова Ирины и сына Игоря, а также в отношении супруги Балабы Татьяны и сыновей Артема и Максима.

«Мы будем продолжать призывать к ответственности за нарушения прав человека режимом Лукашенко и поддерживать международные усилия по документированию нарушений и привлечению виновных к ответственности», —заявил Блинкен.

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