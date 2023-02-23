США назвали «игнорированием правды» «вредоносные» поправки Минска в резолюцию ГА ООН

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН призвала голосовать против предложенных Беларусью «вредоносных» поправок.

"Коллеги, я призываю вас голосовать против любых вредоносных поправок, цель которых - подрыв Устава ООН и игнорирование правды об этой войне. Вместо этого я призываю вас проголосовать в поддержку резолюции, которая направлена на продвижение дипломатии и диалога", - заявила она.

Как сообщалось, режим Лукашенко предложил убрать из проекта резолюции по Украине положения, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию и которые содержат призыв к ней немедленно вывести войска с Украины.

Поправки также включают запрет на поставки оружия Украине.