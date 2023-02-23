Тихановская объяснила Лукашенко, как можно было избежать войны в Украине

Светлана Тихановская объяснила заявившему о неизбежности войны в Украине Лукашенко, как можно было избежать этого конфликта – нужно было просто сказать «нет» Путину.

«Единственное, что было неизбежным, — это втягивание в войну Лукашенко, который не может сказать «нет» своему «старшему брату». Этой войны было очень легко избежать: не начинать ее. И уже на самом деле не становиться соучастниками», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

«Некоторые в России говорят: «Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию». А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины (теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто ее начал), не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми», - сказал Лукашенко в интервью китайским СМИ.

«Не допускать с территории Беларуси обстрел ракетами мирных жителей в Украине. Не обеспечивать Россию материалами и логистикой. Не селить русских солдат у нас дома, позволяя им приносить свои порядки. Не становиться плечом к плечу с Путиным, чтобы сделать страну мишенью для новых санкций за соучастие в войне. Не сажать в тюрьму смелых беларусов, пытавшихся предотвратить эту катастрофу, и не стрелять в них. Все это можно было не делать. И это настоящее спасение страны от войны», - подчеркнула Тихановская.