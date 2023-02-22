В Беларуси с начала года задержаны более 10 предателей, что стало следствием резкой активизации спецслужбами западных стран всех видов разведки против синеокой, заявил сегодня в парламенте глава КГБ Иван Тертель.

"КГБ отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против республики Беларусь. Основной акцент - вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата. С учетом агрессивной деятельности иностранных спецслужб по проникновению в силовые структуры и государственный аппарат - к слову сказать, с начала года КГБ задержано более 10 предателей - и значительного ущерба, наносимого национальным интересам, обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации данных угроз", - сказал Тертель.

Он предложил ужесточить наказание за измену государству вплоть до применения смертной казни.

"Данная мера, к слову, предусмотрена законодательством США (это отдельные штаты), Китая, Египта, Ирана, Вьетнама, Сирии, Арабских Эмиратов, Иордании и некоторых других государств. Реализуемая в исключительный случаях, эта высшая мера станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных предателей. Мы трактуем эту меру прежде всего как профилактическую, направленную на недопущение серьезных преступлений против государства", - утверждает Тертель.