Лукашенко запретил ученым почивать на лаврах

Все открытия белорусских ученых становятся частью национального достояния Беларуси, что вовсе не означает, что этим ученым можно почивать на лаврах и упиваться успехом.

«Да, наука интернациональная. Она принадлежит миру. Она призвана служить всему человечеству. Но вы - белорусские учёные. Все ваши незаурядные идеи и великие замыслы … рождаются на этой земле. Каждое открытие становится частью нашего национального достояния», - заявил сегодня Лукашенко.

«В науке нет времени почивать на лаврах, нет времени упиваться какими-то успехами. Особенно сегодня, когда наша страна противостоит беспрецедентным политическим вызовам», - также сказал он.