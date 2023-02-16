Лукашенко нашел применение истории с «украинской ракетой»

Лукашенко, наконец-то, нашел применение истории с «украинской ракетой» комплекса С-300, сбитой над территорий Беларуси.

История понадобилась для ответа на вопрос о том, что жители Беларуси опасаются, что их сыновья могут быть отправлены воевать в Украину.

"У них тревога увеличилась. Если ракета оттуда прилетела, значит, завтра может и солдат прийти. Основа тревоги в этом. А не в том, что я с бухты-барахты соберу их детей и пошлю в Украину. Любой здравомыслящий белорус понимает, что я этого не сделаю", - сказал Лукашенко, безусловно напомнив, что у него трое сыновей.

"Я прекрасно понимаю их и поэтому не собираюсь посылать туда людей", - добавил он.