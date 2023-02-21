Минобороны РБ заявило об обострении военно-политической ситуации вокруг Беларуси ы 2023 году

Минобороны Беларуси заявило о резком обострении военно-политической ситуации вокруг Республики Беларусь и в Восточно-Европейском регионе в целом в 2023 году.

«Геополитическое противоборство между центрами силы – коллективным Западом и Российской Федерацией вышло в 2022 году на беспрецедентный уровень: мир оказался перед угрозой очередной мировой войны. Военная сила, к сожалению, по-прежнему, остается решающим инструментом урегулирования межгосударственных противоречий, - заявил помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко во время брифинга для атташе по вопросам обороны иностранных государств.

«Переговорный процесс уже не рассматривается в качестве международного инструментария по урегулированию конфликтов, а заключенные договоренности, направленные якобы на перемирие и поиск компромиссов, служат прикрытием подготовки к масштабной войне», - посетовал он.

«В целом, складывающуюся международную обстановку вокруг Республики Беларусь мы характеризуем как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности Республики Беларусь. Прежде всего эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия», - сказал Ревенко.

ПО данным Минобороны РБ, в Европе на постоянной основе дислоцируется более 60 тысяч военнослужащих США, оснащенных современным ударным вооружением, а также около 34 тысяч солдат НАТО в рамках так называемого «усиления восточного фланга альянса» и проводимых операций и миссий в Восточной Европе, из которых свыше 22 тысяч сосредоточены непосредственно в Польше и странах Балтии.

«По сути, сформированы условия, при которых на основе уже развернутых воинских частей и подразделений объединенных вооруженных сил НАТО в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки войск для их применения на белорусском направлении", - заявил Ревенко.

"Вооруженный конфликт в Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь. В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка Государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии… Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени... Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет более масштабным.", - утверждает представитель Минобороны.