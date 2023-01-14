Последнее обновление: 14.01.2023 09:36

Минобороны РБ обещает не запрещать выезд для не прошедших сверку военнообязанных

Минобороны РБ опровергло комментарий военного комиссара Брестской области и пообещало не запрещать выезд за границу для не прошедших сверку данных военнообязанных.

«К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны. Сообщаем, что лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в 2022 году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее, в пятницу военный комиссар Брестской области полковник Олег Коновалов допустил, что с февраля в отношении не прошедших сверку военнообязанных будут применены ограничения на выезд из страны.

Минобороны Белоруссии 10 января сообщило о завершении проводившихся с середины октября 2022 года мероприятий по проверке учетных данных военнообязанных, сверку прошли 95% военнообязанных.

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