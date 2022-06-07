Последнее обновление: 07.06.2022 14:59

Лукашенко снова встречается с директором эмиратской компании Emaar Properties

Лукашенко 7 июня провел очередную встречу с управляющим директором эмиратской компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром, обещавшим построить в Минске район «Северный берег».

"Я рад с вами встретиться в очередной раз. Вы давно стали другом Беларуси. Находитесь здесь часто. Мы приветствуем такую схему и систему вашей работы. И всегда готовы вас встречать в Беларуси, тем более вы всегда приезжаете с конкретными предложениями. Мы, конечно, основное время сегодня уделим нашему главному проекту - "Северный берег", который вы намерены построить. Это крупнейший проект. Думаю, более крупного проекта у нас в Беларуси еще не было", - сказал Лукашенко.

Следует отметить, что темами встречи заявлены не только обсуждение проекта "Северный берег", но сотрудничество в сфере IT-технологий (биткоин на АЭС майнить будут? – ред.).

Встреча прошла с участием председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, Виктора Лукашенко и главу ПВТ Всеволода Янчевского.

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