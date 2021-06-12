Власти Беларуси хотят сдвинуть Великий Камень с помощью крупных инвесторов

В Беларуси подписан указ №215, предоставляющий дополнительные льготы крупным инвесторам в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

«Документом [предусматривается] придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций $50 млн и более», - говорится в официальном комментарии.