Власти Беларуси разрешили продлевать сроки реализации инвестпроектов

Оперативно-ситуационный штаб при Совмине РБ рекомендовал облисполкомам и Мингорисполкому по заявлениям инвесторов принимать решения о продлении сроков и условий реализации инвестиционных проектов до трех лет.

Одновременно рекомендовано принимать решения об изменении целевого назначения земельных участков и функционального состава объектов при реализации инвестпроектов.

«Данное решение позволит разрешить проблемы, связанные с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, предоставит субъектам хозяйствования больше свободы в маневрировании ресурсами, а также возможность изменения как сроков реализации, так и назначения инвестпроектов», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.