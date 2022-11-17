Белорусам предложат приложение для контроля над отчислениями в соцстрах

В 2023 году в Беларуси начнет работать мобильное приложение, которое позволит контролировать, осуществляет ли работодатель отчисления в Фонд соцзащиты (пенсионный).

«Это для того, чтобы держать руку на пульсе, контролировать своего нанимателя. Теперь уже не надо будет обязательно куда-то идти, можно посмотреть по телефону через мобильное приложение, узнать опять же про свой стаж, про свою зарплату, с которой выплачиваются взнос», - сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире белорусского ТВ.

Информация в электронном виде будет доступна только с 2003 года.