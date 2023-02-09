Последнее обновление: 09.02.2023 13:45

Ультраправый депутат ФРГ тайно посетил Беларусь в ноябре 2022 года

Член немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Бистрон мог тайно побывать в Беларуси в конце 2022 года, пересекая границу со стороны Литвы, и скрыл этот факт в своем отчете о заграничной командировке.

Об этом говорится в расследовании центра Correctiv и литовского телеканала LRT.

По данным источника в литовских пограничных органах, депутат AfD якобы въехал в Беларусь наземным транспортом из Литвы через пограничный город Медининкай 16 ноября и вернулся обратно 19 ноября.

На обратном пути при пересечении границы Бистрон был проверен пограничной службой Литвы, также было записано имя водителя, который его сопровождал. Официально служба отказалась подтверждать эту информацию.

Цель визита депутата AfD в Беларусь осталась невыясненной. Сам он не ответил на письменный запрос расследователей в установленный срок, а в личном разговоре не подтвердил и не опроверг поездку.

Бистрон является представителем "Альтернативы для Германии" в комитете Бундестага по иностранным делам. Глава комитета, депутат от Социал-демократической партии Михаэль Рот подтвердил, что представитель AfD в ноябре 2022-го находился в заграничной командировке в Литве.

"Господин Бистрон подал заявление на имя президента Бундестага 9 ноября 2022 года об утверждении единственной официальной поездки в Вильнюс/Литва с 14 по 16 ноября 2022 года. Ни в официальной заявке на поездку, ни в последующем отчете о поездке господина Быстрона нет никакого упоминания о дальнейшей поездке в Беларусь", - отметил он.

По словам Рота, Беларусь поддерживает российскую агрессивную войну против Украины и поэтому также должна подпадать под санкции ЕС. Он хочет поднять вопрос о визите Бистрона на заседании комитета, поскольку поездки в Беларусь не входят "в интересы всего немецкого Бундестага".

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование