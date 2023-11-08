Последнее обновление: 08.11.2023 16:36

ФРГ будет признавать просроченные паспорта белорусов при продлении ВНЖ

Около ста представителей белорусской диаспоры пришли на встречу с лидером демсил у Бранденбургских ворот, передает корреспондентка DW. Светлана Тихановская, в частности, рассказала, что

Власти ФРГ будут признавать просроченные белорусские паспорта при продлении ВНЖ и упростят легализацию белорусов.

Об этом сообщила Светлана Тихановская по итогам встречи с министром по делам Европы и климата ФРГ Анной Лурман.

По ее словам, правительство ФРГ подготовит инструкции для миграционных органов по выдаче белорусам документов и паспортов иностранца.

Тихановская также утверждает, что на встречах с немецкими политиками просила ускорить процесс рассмотрения заявлений на убежище и будет добиваться того, чтобы для рассмотрения этих вопросов была создана межведомственная рабочая группа.

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