Власти назвали категории белорусов, которые могут вернуться в страну

Белорусские власти обозначили несколько категорий граждан, которые по политическим причинам покинули страну, но которым власти «готовы помочь вернуться».

"Во-первых, те, кто искренне заблуждается о наличии претензий со стороны государства. Они думают, что к ним есть какие-то претензии, но на самом деле их нет априори. Соответственно, мы разъясним эту ситуацию", - заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед в эфире госТВ.

Ко второй категории он отнес тех, кто совершил незначительные проступки, но при этом заблуждается относительно последствий, представляя их более серьезными, чем они есть на самом деле.

"Может быть, там давно истекли сроки давности или мера наказания не связана с ограничением, тем более с лишением свободы. Они думают, что здесь будут более жесткие меры применяться", - сказал генпрокурор.

К третьей категории он отнес граждан, совершивших определенные «преступления», однако раскаявшихся и публично заявивших о своих заблуждениях и мотивах.

"Есть достаточно большое число механизмов. Такое лицо в соответствии с законом понесет ответственность, но эта ответственность точно не будет связана с лишением либо ограничением свободы. И такие гарантии это лицо получит", - сказал Швед.

Он заявил, что уже в самое ближайшее время будут опубликованы почтовые, электронные и другие адреса, по которым уехавшие из Беларуси, но желающие вернуться оппозиционеры смогут направить свои прошения о рассмотрении их дел.