СК Беларуси обвинил лидера платформы «Честные люди» в заговоре по захвату власти

Следственны комитет РБ завершил расследование уголовного дела и обвинил одного из руководителей объявленной властям экстремистской платформы «Честные люди» Илью Шапотковского в заговоре с целью захвата власти.

"В настоящее время Шапотковскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 357 ("Иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти неконституционным путем") УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении СК РБ.

«…представители экстремистских ячеек общества в 2020 году, еще задолго до начала электорального процесса, развернули масштабную информационную кампанию по дискредитации действующих органов государственной власти и избирательного процесса. С целью запуска информационного шума была создана подконтрольная экстремистам сеть интернет-ресурсов, телеграм-каналов и псевдоинициатив, которые активно способствовали разжиганию социальной вражды в обществе, психологическому манипулированию общественным сознанием с применением широкого комплекса политических технологий. Яркий пример такой подконтрольной инициативы – «Честные люди», одним из руководителей которой являлся Шапотковский», - утверждает СК.

«Обвиняемый отвечал за деструктивную информационную повестку, размещая медиаматериалы, направленные исключительно на нанесение ущерба репутации государственных органов, правоохранительного блока и представителей власти. Цель информационной повестки – заложить зерно социально - политического противостояния в обществе. Несмотря на то, что Шапотковский, осторожничая, не вступал в прямой заговор по захвату власти, он активно разделял идеи преступных формирований и способствовал им в достижении намеченных целей путем обеспечения информационного сопровождения, культивировал и пропагандировал в обществе протестные настроения, тем самым делил белорусов на «своих» и «чужих» по принципу их отношения к действующей власти», - отмечается в сообщении.

«Данная деятельность формировала радикально настроенные группы и аккумулировала их в виде бесчинствующей толпы на улицах, в том числе вблизи избирательных участков. Так называемую «живую силу» экстремисты стремились использовать, как основной инструмент для достижения преступных целей и силового захвата власти», - заключает СК.

Шапотковский был задержан еще 4 августа 2020 года. Он находится в СИЗО уже 904 дня. В соответствии с инкриминируемой статьей ему грозит до 12 лет лишения свободы.