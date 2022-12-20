Последнее обновление: 20.12.2022 17:53

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о ВНС

Нижняя палата парламента Беларуси приняла в первом чтении проект закона о ВНС, сообщила пресс-служба парламента.

«Законопроект содержит положения, направленные на комплексное определение порядка формирования Всебелорусского народного собрания и реализации им своих полномочий, принципов и организационных основ его деятельности, механизмов рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции ВНС», - говорится в сообщении.

«Законопроектом также предлагается закрепить правовой статус делегата ВНС, его права и обязанности, основания прекращения его полномочий, в том числе досрочного», - сказано в сообщении.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование