Правительство РФ одобрило проект соглашения с Беларусью о центрах подготовки военных

Правительство России одобрило и представило Путину предложение о подписании с Беларусью соглашения, предполагающего создание и функционирование учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано в понедельник, сообщает ТАСС.

Как отмечается в документе, центры предназначены в том числе для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Беларуси. Их основными задачами будут совместная боевая подготовка, дежурство (боевое, опытно-боевое), выполнение других учебно-боевых задач. Военные также будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы на таких образцах. Также среди задач - "унификация боевой подготовки вооруженных сил" двух стран.

Беларусь со своей стороны также одобрила этот проект. По заявлениям властей Беларуси, уже работают три таких центра: два в Беларуси, один в России.