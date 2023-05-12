Последнее обновление: 12.05.2023 17:55

Беларусь ратифицировала соглашение c РФ в военно-технической сфере

В Беларуси подписан закон, которым ратифицировано соглашения с Россией о реализации Программы военно-технического сотрудничества между РБ и РФ до 2025 года.

Программа предусматривает проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения.

Предполагается организация совместных производств вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, а также поставки военной продукции и услуг в интересах силовых структур обеих стран.

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