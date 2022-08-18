Беларусь подпишет программу военно-технического сотрудничества с Россией

Беларусь подпишет с Россией межправительственное соглашение о реализации Программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года, следует из принятого 17 августа указа.

«Программа … предусматривает … проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения. Предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран», - говорится в официальном комментарии указу.

Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа.