Командующий ВСУ перечислил российский авиапарк в Беларуси

Самолеты и вертолеты остаются в РБ, но россияне практически не используют белорусские аэродромы для бомбардировок Украины, констатировал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Не летают потому, что после неудачного вторжения армии России с территории РБ, последующих неудач на нашем востоке и юге руководство Беларуси ограничило сотрудничество с Россией до поставки вооружения, боеприпасов, а также предоставления полигонов для подготовки мобилизованных", - объяснил Наев в интервью "Укринформ".

Сейчас в Беларуси 13 самолетов: Су-34 - 8 единиц, Су-30СМ - 3 единицы, Су-24МР - 2 единицы. Также мы наблюдаем там 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28Н воздушно-космических сил РФ, уточнил командующий.

По его словам, вплоть до 6 апреля в Беларуси базировались три самолета МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал".