Тихановская: Лукашенко постоянными учениями создает впечатление своей нужности

Лукашенко использует военные учения, чтобы запугать белорусов возможностью войны на территории Беларуси и создать впечатление, что он делает все возможное ради избежания конфликта.

Такое мнение высказала Светлана Тихановская в кулуарах Давосского форума, который стартует 17 января, передает Reuters.

Тихановская также считает, что с помощью совместных учений Россия переключает внимание ВСУ с востока Украины на северные границы, и допускает, что использует их как возможность для нанесения ракетных ударов по Украине с территории Беларуси.