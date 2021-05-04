Последнее обновление: 04.05.2021 13:32

Минюст Беларуси отказал в регистрации пророссийской партии «Союз»

Министерство юстиции Беларуси не зарегистрировало пророссийскую партию «Союз».

Как пояснило ведомство, учредители нарушили порядок создания политической партии, а также представили недействительный документ. Согласно ч. 2 ст. 10 закона «О политических партиях» для создания и деятельности такой требуется не менее 1 тыс. учредителей (членов) от большинства областей Беларуси и Минска.

«В представленных документах в качестве учредителей названой партии выступили 1023 человека. Выборочная проверка Минюстом сведений об этих лицах (проверили 150 персоналий) показала отсутствие 26 лиц с указанными в списке персональными данными. Таким образом, представленные документы не подтверждают наличие у партии необходимого минимума учредителей», - говорится в сообщении Минюста.

Кроме того, выявлены недостоверные сведения относительно места жительства ряда лиц, а в отношении некоторых указаны не все сведения, предусмотренные вышеупомянутым законом.

«В этой связи список учредителей партии не может быть признан действительным документом для госрегистрации. … в качестве одного из учредителей данной политической партии (согласно списку) выступил не гражданин Беларуси. Это свидетельствует о нарушении установленного порядка создания политической партии», - пояснили в министерстве, упомянув о допущении иных нарушений.

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