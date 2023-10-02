В Беларуси возбудили ряд уголовных дел в отношении Рады БНР

Генпрокуратура РБ возбудила ряд уголовных дел в отношении Рады БНР. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генпрокуратуры Валерий Шуляк.

По его словам, уголовные дела возбуждены «по признакам ряда составов преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, безусловно, посягающих на интересы Беларуси, совершенных группой лиц».

Речь идет «о заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти; руководстве экстремистским формированием, а равно формированием, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма; вовлечении в экстремистскую деятельность, а равно ином содействие экстремистской деятельности; разжигании национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни; умышленных действиях по реабилитации нацизма; подстрекательстве граждан Беларуси к участию на территории иностранного государства в вооруженных формированиях одной из противоборствующих сторон, а равно к участию в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства».

Уголовные дела направлены председателю Комитета государственной безопасности для организации предварительного расследования и «установления всех причастных к деятельности указанного экстремистского формирования» (вне зависимости от того, где они находятся: как за рубежом, так и на территории Беларуси).

Генпрокуратура также будет инициировать направление по дипломатическим каналам требования к руководству ряда государств Европы и Северной Америки «о принятии исчерпывающих и безотлагательных мер к прекращению деятельности указанного экстремистского формирования пронацистского толка на своей территории».