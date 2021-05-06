Опубликован список силовиков, которых власти Беларуси лишили званий

На Национальном правовом интернет-портале опубликован список экс-силовиков, которых Лукашенко указом № 174 от 4 мая 2021 года лишил воинских и специальных званий.

В частности, воинских званий лишены полковник и подполковник в отставке, 5 подполковников запаса, 2 майора запаса, 8 капитанов запаса, 10 капитанов юстиции запаса, старший лейтенант юстиции запаса, лейтенант и прапорщик запаса.

Специальных званий лишены 2 полковника милиции запаса, 10 подполковников милиции запаса, 8 майоров милиции запаса, 9 капитанов милиции запаса, 11 старших лейтенантов милиции запаса, 2 лейтенанта, прапорщик и старшина милиции запаса, 3 старших сержанта милиции запаса, старший сержант внутренней службы запаса, подполковник юстиции запаса, майор юстиции запаса, 4 капитана юстиции запаса, 2 старших лейтенант юстиции запаса.

Среди фамилий есть бывший следователь Евгений Юшкевич, который сейчас находится в СИЗО КГБ.

Экс-начальник ГАИ Сергей Масловский лишен спецзвания полковника милиции запаса.

Станислав Лупоносов был в звании подполковника милиции запаса. В конце марта этого года ГУБОПиК рассказал о «кроте». В МВД заявили, что разоблачили Лупоносова. В отношении него возбуждено уголовное дело, его обвиняют в «покушении на акт терроризма» (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 УК РБ).

В списке Андрей Остапович, Игорь Лобан, Игорь Макар и другие экс-силовики, которых власти назвали «причастными к террористической деятельности».

Среди лишенных званий — бывшие полковник и подполковники в отставке Владимир Бородач, Сергей Анисько и Валерий Костко. Бывший командир бригады спецназа в Марьиной Горке Владимир Бородач и работник КГБ Валерий Костко входили в общественную комиссию по расследованию исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко. Сергей Анисько является бывшим сотрудником контрразведки.

В списке фигурируют 87 фамилий.