Последнее обновление: 12.01.2023 16:50

В Минске за взятку задержан начальник СК по финпреступлениям

Белорусские медиа сообщают , что в ноябре в Минске был задержан начальник управления по расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере центрального аппарата Следственного комитета Дмитрий Далинник.

Утверждается, что размер взятки составлял от 20 тыс. до 500 тыс. долларов. Помимо Далинника были задержаны несколько сотрудников Департамента финансовых расследований КГК. По неподтвержденной информации он находится в СИЗО КГБ.

Примечательно, что Далинник возглавлял следственную группу по «делу TUT.by».

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