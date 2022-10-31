Последнее обновление: 31.10.2022 09:27

В Минске возбуждено дело против главврача клиники из-за надбавок

Прокуратура Заводского района Минска возбудила уголовное дело по подозрению главного врача учреждения здравоохранения в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

«… в августе 2021 года он единолично, без вынесения на обсуждение названной комиссии вопроса об увеличении процента надбавок ряду сотрудников учреждения здравоохранения, принял такое решение и увеличил отдельным специалистам процент надбавки за сложность и напряженность в работе до 71,5%. Данная надбавка финансируется за счет средств местного бюджета», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ

«В итоге сотрудники учреждения здравоохранения незаконно получали надбавку до августа 2022 года, что повлекло тяжкие последствия в виде ущерба государству в особо крупном размере в сумме свыше 119 тыс. рублей», - отметили в ведомстве.

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