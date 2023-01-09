Последнее обновление: 09.01.2023 12:43

За взятки задержан замдиректора одного из крупных заводов Бобруйска

В Бобруйске за взятки задержан замдиректора одного из крупных заводов Бобруйска.

Как сообщает пресс-служба МВД, с октября прошлого года он регулярно получал деньги от руководителя коммерческой организации "за благоприятное решение вопросов, связанных с оплатой ранее поставленных комплектующих для производства". Топ-менеджер был задержан с поличным.

Общая сумма взяток за весь период составила 41 тысячу рублей.

Уголовное дело возбуждено и против замдиректора завода (за получение взятки), и против руководителя коммерческой организации (за дачу взятки).

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