Последнее обновление: 03.05.2023 13:18

В Минске начался судебный процесс над бывшими сотрудниками «Газпром трансгаз Беларусь»

В Минске начался судебный процесс по делу трех менеджеров «Газпром трансгаз Беларусь» и руководителя частной компании.

Экс-сотрудники «Газпром трансгаз Беларусь» обвиняются в том, что с 2019 по 2022 год получали взятки за содействие при проведении конкурсных процедур, заключении и исполнении договоров, а также монтаже оборудования.

Обвиняемыми по делу проходят замгендиректора по производству Андрей Шабан, начальник производственного отдела автоматизации Игорь Гедранович и начальник отдела конкурентных закупок филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации» Вадим Демешко.

Руководитель частной компании Тимур Клюев обвиняется в даче взятки (ч. 2 ст. 431 УК Беларуси) обвиняемому Игорю Гедрановичу за обеспечение побед в процедурах закупок, заключения и исполнения договоров с «Газпром трансгаз Беларусь».

На имущество обвиняемых стоимостью свыше 5 млн рублей наложен арест, ими уплачен доход, полученный преступным путем, в размере более 88 тыс. рублей.

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