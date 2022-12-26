Последнее обновление: 26.12.2022 08:45

Число выявленных коррупционных преступлений в Беларуси за год выросло на 40%

Число преступлений коррупционной направленности в Беларуси в 2022 году выросло на 40% по сравнению с 2021 годом, сообщил генпрокурор РБ Андрей Швед в эфире белорусского ТВ.

Впрочем, по его словам речь идет о росте выявленных преступлений.

"В текущем году прокуратура приняла меры, чтобы активизировать работу правоохранительного блока по выявлению фактов коррупции. Результаты говорят сами за себя - таких преступлений на 40% выявлено больше, чем в прошлом году, - 1 561 преступление коррупционной направленности", - сообщил Швед.

Он оценил совокупный ущерб от таких дел в сумму более 20 млн. рублей.

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