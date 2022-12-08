В Беларуси количество выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 35%

В Беларуси количество выявленных коррупционных преступлений в 2022 году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 35%. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо.

По его словам, в результате 750 проверок исполнения антикоррупционного законодательства в 2022 г. возбуждено 72 уголовных дела, к ответственности привлечено 2542 должностных и юридических лица.

Проверки проводились в сфере здравоохранения, строительства, сельского и лесного хозяйства, в некоторых иных субъектах хозяйствования.

"Установлены нарушения процедуры проведения закупок, в том числе связанных с необоснованным посредничеством, факты нерационального расходования бюджетных средств, предоставления незаконного вознаграждения", - рассказал И. Грейбо.

Наибольшее количество указанных преступлений совершено в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, торговли, образования.

Ущерб от коррупционных преступлений составил 19 млн рублей, возмещен на 48,2%. При этом стоимость имущества, на которое наложен арест, позволит обеспечить его полное возмещение.