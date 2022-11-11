Байден детально обсудит ситуацию в Украине с товарищем Си

Президент США Джо Байден встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на Бали 14 ноября, говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры обсудят усилия, направленные на поддержку и углубление связей между США и КНР, ответственное управление конкуренцией и совместную работу там, где наши интересы совпадают, особенно в отношении транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество", - говорится в заявлении.

Лидеры двух стран также обсудят ряд региональных и глобальных вопросов, добавили в Белом доме.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что на встрече будут говорить о ситуации в Украине.

"Президент Байден будет иметь возможность подробно поговорить о кризисе в Украине во время встречи с президентом Си Цзиньпином", - сказал он.

Салливан подчеркнул, что США не имеют данных о передаче Китаем оружия России со времени разговора Байдена и Си Цзиньпина несколько месяцев назад.

"И мы не видели массовых усилий, направленных на подрыв режима санкций, хотя, конечно, КНР продолжает поддерживать экономические отношения с Россией в течение последних месяцев", - сказал он.