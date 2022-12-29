Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 7 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 7 человек в связи с уголовным преследованием со стороны властей за комментарии и финансовую поддержку «экстремистских формирований».

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить политзаключенных Владислава Войну, Валентина Федоренко, Виктора Вершину, Александра Зиязетдинова, Сергея Никитюка, Анастасию Петроченко, Николая Кулешова, а также всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Общее число политзаключенных в Беларуси составляет 1455 человек.