Власти Беларуси приговорили экс-следователя к 11 годам колонии за протесты

Власти Беларуси приговорили бывшего сотрудника Следственного комитета Евгения Юшкевича к 11 годам лишения свободы за «преступления экстремистской направленности». Об этом сообщила в понедельник Генеральная прокуратура Белоруссии в своем Telegram-канале.

"С учетом характера и степени общественной опасности содеянного Юшкевичу по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 "Разжигание розни", ч. 1 ст. 293 "Массовые беспорядки", ч. 1 ст. 342 "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок" УК, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Также утверждается, что Юшкевич был "активным участником Telegram-чата "ХАТА", деятельность которого направлена на организацию преступлений экстремистской направленности".

Юшкевич ранее работал старшим следователем отдела по расследованию экономических преступлений управления СК по Минску. В 2017 году он уволился и устроился работать программистом в одну из IT-компаний. Первоначально Юшкевича задержали в ноябре 2020 года и отпустили под подписку о невыезде. Его вновь задержали весной 2021 года, предъявив несколько обвинений в рамках уголовного дела.