Последнее обновление: 26.12.2022 08:45

Генпрокуратура РБ насчитала более 5 тыс. «экстремистских» преступлений в 2022 году

Белорусские власти в 2022 году «выявили» более 5 тысяч преступлений «экстремистской направленности», сообщил генпрокурор РБ Андрей Швед в эфире белорусского ТВ.

По его словам, примерно 76% «экстремистских преступлений» совершены в интернете.

«Львиную долю составляют преступления, связанные с оскорблениями представителей власти, клеветой, дискредитацией нашей республики, разжиганием розни», - отметил Швед.

«Все, кто посягнул на конституционный строй, общественный порядок, должны предстать перед белорусским судом», — заявил генпрокурор.

Швед сообщил, что в уходящем году Россия приняла решения о выдаче 25 граждан Беларуси за «экстремистские» преступления.

«В текущем году приняты положительные решения о выдаче нам из России 25 лиц, граждан Беларуси, которые совершили преступления экстремистской направленности. 16 из них уже выдано. Остальные в ближайшее время предстанут или будут нести наказание на территории Республики Беларусь», - поведал генпрокурор.

При этом, власти Беларуси с начала года направили в Россию шесть уголовных дел в отношении подозреваемых в совершении преступлений экстремистского характера россиян, один из них уже осужден, сообщил Швед.

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