Последнее обновление: 26.12.2022 21:06

Суд в Минске заочно приговорил Александру Герасименю к 12 годам колонии

Минский городской суд в понедельник заочно приговорил основателей Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александру Герасименю и Александра Опейкина к 12 годам лишения свободы.

Власти признали их «виновными» в призывах к санкциям и другим действиям, направленным на «причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

Суд также удовлетворил претензии "Белспортобеспечения", Белорусской федерации современного пятиборья и Белорусской федерации велосипедного спорта на общую сумму около 689 тыс. рублей.

Суд оставил под арестом имущество Герасимени в счет обеспечения: денежные средства в сумме более $48,7 тыс., квартиру и машиноместо в Минске, автомобиль Land Rover Discovery Sport, телефоны.

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