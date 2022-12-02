Госпогранкомитет Беларуси пожаловался на очередной украинский беспилотник

Госпогранкомитет Беларуси сообщил об обнаружении украинского беспилотника на высоте 300 м над пунктом пропуска Мокраны-Доманово в 1,2 км от госграницы с Украиной.

«Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен… Квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки приграничной территории РБ», - говорится в сообщении ведомства.

Ведомство напомнило о том, что сообщало о перехвате БЛПА с украинской стороны 2 и 16 ноября.