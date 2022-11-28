Последнее обновление: 28.11.2022 19:06

Разведка Украины: Со стороны Лукашенко есть угроза, он помогает Путину

Информация о том, что со стороны Беларуси скоро начнется вторжение в Украину, может распространяться умышленно, заявил представитель управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире украинского ТВ.

"Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем”, - сказал Юсов.

По его мнению, эта "информационно-психологическая специальная операция" имеет целью дезориентировать ВСУ, посеять панику среди украинцев пограничных областей и вызвать обеспокоенность среди белорусов, передает BBC.

В последние месяцы в Беларуси проходят военную подготовку мобилизованные российские военнослужащие и перебрасывается российская военная техника.

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