Последнее обновление: 17.12.2022 12:40

МВД Беларуси включило в список «экстремистов» еще 18 человек

Министерство внутренних дел Беларуси 16 декабря включило еще 18 человек в список лиц, «причастных к экстремистской деятельности».

В перечень попали: Игорь Ледник, Людмила Абразовская, Андрей Домино, Павел Ноздря, Дмитрий Кондратенко, Максим Куровский, Сергей Мыц, Вячеслав Беганский, Александр Велесницкий, Николай Тихонов, Юрий Редьков, Андрей Струнец, Андрей Шулганов, Николай Ильенок, Евгений Вислоух и политзаключенная журналистка Ирина Славникова.

«Список экстремистов» от МВД уже насчитывает 2181 фамилию.

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