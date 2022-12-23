Лукашенко на 4 дня улетает в Россию

Лукашенко в субботу улетает в Россию с «рабочим» визитом, сообщила его пресс-служба.

По приглашению Путина, в субботу-воскресенье Лукашенко «посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина», где сейчас проходит отбор кандидатов на полет в космос от Беларуси.

«Лукашенко ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь также пойдет о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере», - говорится в сообщении.

26-27 декабря в Санкт-Петербурге Лукашенко также примет участие в ежегодной неформальной встрече глав государств-участников СНГ.