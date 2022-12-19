Путин говорит, что не видит смысла поглощать Беларусь

Путин заявил, что у него нет заинтересованности поглотить Беларусь или «кого бы то ни было», ибо якобы в этом нет целесообразности.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом", - заявил Путин в Минске после переговоров с Лукашенко.

"Вопрос не в поглощении, вопрос в согласовании экономической политики, так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное - наносное, чушь, попытки наших недоброжелателей затормозить наш интеграционный процесс. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках", - ушел он от темы в плоскость экономического сотрудничества.