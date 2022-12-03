Последнее обновление: 03.12.2022 20:13

В Минске появился министр обороны РФ Шойгу

В Минске неожиданно под вечер воскресенья появился министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Лукашенко проведет встречу с министром обороны России», - говорится в сообщении с фото, на котором Шойгу уже во Дворце независимости.

До встречи с Лукашенко Шойгу и министр обороны РБ Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между РБ и РФ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.

Визит Шойгу министра не анонсировался ни российскими, ни белорусскими властями.

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