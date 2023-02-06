Путин и Лукашенко думают над датой новой встречи

Лукашенко и Путин в воскресенье созвонились, чтобы обсудить дату новой встречи, сообщила пресс-служба Лукашенко.

"Основное, о чем договорились: определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", - говорится в сообщении.

"Лукашенко и Путин обсудили … общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России", - сказано в сообщении.

«Подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы», - сообщают у Лукашенко.

Из турпоездки по маршруту Беларусь-ОАЭ-Зимбабве-ОАЭ-Беларусь Лукашенко, по данным его пресс-службы, вернулся в субботу.