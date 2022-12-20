Последнее обновление: 20.12.2022 10:38

Белый дом озабочен ролью Беларуси в войне с Украиной

США встревожены ролью Беларуси в военном вторжении России в Украину и продолжат следить за расстановкой сил в регионе, заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Ну, нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии. Беларусь сделала возможной войну России против Украины, оказывая поддержку России и позволяя использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для российских войск», - ответила Жан-Пьер на вопрос о визите Путина в Минск и возможной в этой связи договоренностью с Лукашенко о полном вовлечении Беларуси в войну в Украине.

«Смотрите, мы продолжаем пристально следить за расстановкой сил России. Это то, что мы делали и будем делать, в том числе Беларуси — в Беларуси, и остаемся в тесном контакте с Украиной, поскольку они доблестно защищаются от российской агрессии. Так что мы продолжим это», - добавила пресс-секретарь Белого дома.

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