США предпримут новые экономические меры против Беларуси из-за войны в Украине

Власти США обещают новые экономические меры в отношении режима Лукашенко из-за поддержки России в войне против Украины.

«Пока режим (Лукашенко- ред.) продолжает поддерживать Кремль и его агрессию против Украины, мы будем продолжать применять новые экономические меры не только против России, но и Беларуси, в частности против их институтов и элит», - заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Дело в том, что Беларусь давно уступила свой суверенитет в значительной степени России. Тот факт, что президенту Путину удалось использовать то, что должно было быть суверенной белорусской территорией, в качестве плацдарма, тот факт, что жестокие нападения на народ Украины исходили из суверенной третьей страны, в данном случае из Беларуси, является свидетельством того, что режим Лукашенко не заботится о наилучших интересах своего народа, и что Лукашенко и его приспешники, как они всегда делали, заботятся только о своих интересах», - добавил Прайс.