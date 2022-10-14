Лукашенко призвал США не плясать под ядерную дудку Польши

Лукашенко в интервью американской NBC посоветовал США не плясать под дудку обезумевших польских политиков в вопросе ядерного оружия.

"Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас - США - на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков", - заявил Лукашенко.

"Есть ядерное оружие - пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу - цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - добавил он.

При этом Лукашенко заверяет, что Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие в Украине.

"Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия. Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - сказал Лукашенко.