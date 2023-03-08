США не видят намерений Беларуси расширить поддержку военного вторжения РФ в Украину

Администрация США не усматривает никаких признаков того, что руководство и ВС Беларуси намерены расширить поддержку России в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

"Мне нечего сказать о перемещениях военных в Беларуси. Россия продолжает использовать Белоруссию в качестве плацдарма", - ответил Кирби на соответствующий вопрос.

По его словам, власти США "не видели никаких свидетельств того, что белорусская армия или белорусское правительство планируют более ощутимо поддерживать Россию". Как пояснил сотрудник СНБ, по данным американской стороны, Беларусь, в частности, не намерена "отправлять своих военных в Украину".

Кирби также заявил, что Вашингтон "продолжает поддерживать демократические силы Беларуси", но не стал комментировать заочные приговоры Светлане Тихановской и другим представителям оппозиции.