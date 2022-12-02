Лукашенко снова звонил Путину (Обновлено)

Лукашенко провел в пятницу телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны договорились «провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов».

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Также обсудили «важные вопросы двустороннего взаимодействия - импортозамещение, реализация союзных программ».

В числе других вопросов – «международная повестка дня и обстановка, координация совместных действий», «предстоящий саммит Евразийского экономического союза» в Киргизии.

Лукашенко и Путин договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести Конгресс молодых ученых Беларуси и России «в развитие недавней встречи Путина с учеными в "Сириусе" и на базе наработанного в Беларуси опыта (например, масштабный проект "100 идей для Беларуси").