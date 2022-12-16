Генпрокуратура РБ направила в суд дело на руководство Координационного совета

Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении Светланы Тихановской, Марии Мороз, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского - членов президиума Координационного совета.

Власти предъявляют оппонентам Лукашенко следующие «обвинения»:

- заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст.357 УК РБ);

- создание экстремистского формирования и руководство таким формированием (ч.1 ст.361-1);

- публичные призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч.3 ст.361)

разжигание социальной вражды и розни (ч.3 ст.130).

В дополнение к перечисленному режим Лукашенко обвиняет Светлану Тихановскую и Марию Мороз в приготовление к участию в массовых беспорядках (ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293), захвату и удержанию зданий и сооружений (ч.1 ст.13 и ч.2 ст.292), а также подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, финансировании и ином материальном обеспечении такой деятельности, а также организации совершения указанных деяний и руководство ими (ч.4 ст.16 и ч.2 ст.342).

Кроме того, власти обвиняют Тихановскую, Ковалькову и Латушко в «воспрепятствовании работе ЦИК (ч.2 ст.191).

Еще одно обвинение в адрес Тихановской и Латушко - создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, совершенное повторно (ч.2 ст.361-1); организация (руководство) самовольного присвоения звания и власти должностного лица (ч.4 ст.16 и ст.382).

И в заключение Светлана Тихановская обвиняется в измене государству (ч.1 ст.356), а Павел Латушко – в превышении служебных полномочий (ч.3 ст.426) и получении взятки (ч.3 ст.430).

«По уголовному делу с согласия Генерального прокурора Республики Беларусь проведено специальное производство на основании постановления Председателя Следственного комитета Республики Беларусь. В отношении всех фигурантов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.